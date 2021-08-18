Ученые выяснили, что вызывает постковидный синдром, и назвали его главные симптомы
Ученые выяснили, что свертываемость крови может быть основной причиной длительного постковидного синдрома. Новые данные показали, что страдающие им пациенты имеют более высокие показатели.
Это может объяснить их частые, такие как снижение физической формы и утомляемость. Исследование провели ученые из Университета медицины и здравоохранения RCSI, его опубликовали в Журнале тромбоза и гемостаза.
Они обнаружили, что маркеры свертывания крови были значительно повышены в крови пациентов с длительным синдромом COVID-19 по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы. Эти маркеры свертываемости также были выше у пациентов, которым потребовалась госпитализация. Однако даже те, кто смог справиться со своим заболеванием дома, имели постоянно высокие маркеры свертываемости.
Исследователи заметили, что повышенная свертываемость крови напрямую связана с другими симптомами длительного синдрома COVID-19, такими как снижение физической формы и утомляемость. Несмотря на то, что все маркеры воспаления вернулись к нормальным уровням, этот повышенный показатель в крови все еще присутствовал у пациентов с длительным постковидным синдромом.
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