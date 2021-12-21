Ученые сравнили течение болезни у зараженных Дельтой и Омикроном: результаты исследования

Заболевания, вызванные штаммом Омикрон, являются не менее тяжелыми, чем вызванные Дельтой. Более того, вероятность повторного заражения Омикроном в 5,4 раза выше, чем более ранним вариантом коронавируса.

К таким выводам пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона, которые сравнили 11 329 человек с подтвержденной или вероятной инфекцией Омикрон с почти 200 тыс. человек, инфицированных другими вариантами, пишет Reuters. На данном этапе, согласно докладу, опубликованному до экспертной оценки, они не видят "никаких доказательств того, что Омикрон имеет более низкую степень тяжести, чем Дельта", судя как по доле людей с положительным результатом анализа, которые сообщают о симптомах, так и по доле случаев госпитализации.

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Кроме того, Омикрон обладает более высокой вероятностью повторного заражения, чем Дельта. По данным исследования, проведенного среди медицинских работников еще до появления Омикрона, предыдущая инфекция SARS-CoV-2 обеспечивала 85% защиту от повторного заражения в течение 6 месяцев, в то время как "защита от повторного заражения Омикроном, обеспечиваемая предыдущей инфекцией, может составлять всего 19%".

Напомним, как показало первое научное исследование Омикрона, новый штамм COVID-19 способен частично обходить защиту, которую формируют вакцины. В то же время он не является более опасным, чем другие варианты коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что, несмотря на способности Омикрона частично обходить защиту, действующие вакцины все равно способны предотвращать тяжелое течение болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вакцина Pfizer от компании BioNTech способна снизить риск тяжелых последствий при заражении коронавирусом в штамме Омикрон в 20-40% случаев после второй дозы и до 70% – после третьей.

В США зарегистрировали первую смерть пациента с новым штаммом COVID-19 Омикроном. Умерший мужчина не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.