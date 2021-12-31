Ученые рассказали, как дети переносят вакцинацию от коронавируса Pfizer

Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer вызывает в основном легкие побочные эффекты у маленьких детей. После второй дозы вакцины некоторые дети сообщали о боли в месте инъекции и других системных реакциях, таких как утомляемость и головная боль.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Согласно отчету, Американская система сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила 4249 сообщений о побочных эффектах у детей, из которых 97,6% случаев были несерьезными.

Вакцина Pfizer была разрешена в США для детей в возрасте от 5 до 15 лет в конце октября и является единственной вакциной, разрешенной для этой возрастной группы.

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Всего американским детям введено уже около 8,7 миллиона доз вакцины.

Отдельное исследование CDC показало, что двухдозовая вакцина Pfizer на 92% эффективна против коронавирусных инфекций у подростков от 12 до 17 лет.

Период наблюдения для анализа совпал с периодом преобладания Дельта-варианта в США.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали приказ, согласно которому разрешается делать прививки от коронавирусной болезни подросткам от 12 до 17 лет. Для этого рекомендуют препарат Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.