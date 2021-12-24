Ученые провели структурный анализ Омикрона: чем особенный новый штамм

Новый штамм коронавируса Омикрон особенный тем, что имеет в шиповом белке 37 мутаций, что больше, чем у любого другого известного на сегодня варианта SARS-CoV-2. В связи с этим ученые из Канады провели его структурный анализ на молекулярном уровне, что позволило узнать причину быстрого распространения вируса.

Соответствующее исследование биологи с Университета Британской Колумбии в Ванкувере опубликовали в журнале BiorХiv. В нем сказано, что именно шиповый белок отвечает за то, как вирус прикрепляется к клеткам человека и заражает их, также к нему присоединяются антитела, чтобы нейтрализовать коронавирус. По этой причине, даже небольшие мутации в этом элементе могут иметь большое значение для передачи и лечения COVID-19.

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Так, структурный анализ Омикрона показал:

наличие нескольких мутаций, которые создают новые солевые мостики и водородные связи между шиповым белком и рецептором человека, из-за чего Омикрон способен сильнее прикрепляется к клеткам организма;

новый штамм лучше связывается с клетками человека, чем начальный вирус SARS-CoV-2 из Уханя и даже вариант Дельта;

Омикрон лучше избегает моноклональных антител, которые обычно используются для лечения, а также иммунитета, образованного вакцинацией или инфицированием вирусом.

Несмотря на это ученые пришли к выводу, что прививки являются единственной на сегодня лучшей защитой от штамма Омикрон. Ценность исследования состоит в том, что знания молекулярной структуры шипового белка нового штамма позволит разработать более эффективные методы лечения.

Нопомним, ученые во всем мире отмечают чрезвычайную скорость распространения штамма коронавируса Омикрон и до сих пор не могут дать однозначный ответ, почему так происходит. Особую тревогу у медиков вызывает тот факт, что штамм стал активно распространятся в преддверии праздников.

При этом вакцины не обеспечивают 100-процентной защиты от Омикрона, как от предыдущих версий коронавируса. Однако они по-прежнему помогают.

"Лабораторные тесты показывают, что, двух доз может быть недостаточно для предотвращения инфекции, однако ревакцинация Pfizer или Moderna производит антивирусные антитела, способные бороться с Омикроном", – утверждают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Британии заявили, что пациенты, которые заразились штаммом Омикрон на 50-70% реже нуждаются в госпитализации, чем те, кто заразился вариантом Дельта. Также они как минимум на 31% реже оказываются в реанимации.

В Германии зафиксировали первую смерть, вызванную новым штаммом коронавируса Омикрон. Личность умершего не раскрывается, известно только, что этому человеку было от 60 до 79 лет.

Омикрон имеет признаки и характеристики, которые отличаются его от предыдущих вариантов COVID-19. Одним из свидетельств того, что человек инфицировался именно им, может быть сонный паралич.