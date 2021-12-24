Почему Омикрон распространяется так быстро и кто в зоне риска: ответы на главные вопросы о новом штамме

Ученые во всем мире отмечают чрезвычайную скорость распространения штамма коронавируса Омикрон и до сих пор не могут дать однозначный ответ, почему так происходит. Ясным является то, что наибольшие риски заразиться у людей с хроническими заболеваниями, пожилых и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Как рассказал АР, новому варианту коронавируса потребовалось всего несколько недель, чтобы показать насколько он заразен. Особую тревогу у медиков вызывает тот факт, что штамм стал активно распространятся в преддверии праздников, которые, как считают эксперты, будут способствовать его "дальнейшему шествию".

"Сейчас все рискованно, потому что Омикрон чрезвычайно заразен", – сказал в интервью журналистам д-р С. Уэсли Лонг, который руководит испытательной лабораторией в Хьюстонской методистской больнице.

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Он отметил, что данный вид болезни уже стал доминирующим вариантом в США, на его долю пришлось около трех четвертей новых случаев инфицирования на прошлой неделе.

По словам Лонга, для достижения такого же уровня поражения Дельта-варианту потребовалось три месяца.

"Способность мутанта распространяться быстрее и уклоняться от иммунитета возникла в неподходящее время – как раз по мере того, как количество путешествий увеличивалось, и многие люди потеряли бдительность. Но что будет означать волна Омикрона для мира, все еще неясно, потому что многие вопросы остаются без ответа", – отметил специалист.

На сколько вакцина защищает от Омикрона

Как отмечено в статье, вакцины не обеспечивают 100-процентной защиты от Омикрона, как от предыдущих версий коронавируса. Однако они по-прежнему помогают.

"Лабораторные тесты показывают, что, двух доз может быть недостаточно для предотвращения инфекции, однако ревакцинация Pfizer или Moderna производит антивирусные антитела, способные бороться с Омикроном", – сказано в статье.

В то же время, никто точно не знает, какой уровень достаточно высок или сколько времени пройдет, прежде чем уровни антител снова начнут падать.

"После ревакцинации защита от омикронной инфекции все еще оказывается примерно на 20% меньше, чем защита от Дельта-варианта", – сказал журналистам доктор Эгон Озер из Северо-Западного университета.

"Вакцины защитят вас от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти", – добавил он.

Поможет ли естественный иммунитет

Перенесенная ранее инфекция, похоже, не обеспечивает достаточной защиты от омикронной инфекции, хотя, как и вакцинация, она может снизить вероятность тяжелого заболевания, предположили специалисты.

Так, в Южной Африке, где Омикрон уже получил широкое распространение, ученые сообщили о резком скачке повторных инфекций, которого они не наблюдали, когда два предыдущих мутанта, включая штамм Дельта, перемещались по стране.

В Великобритании заявили, что риск повторного заражения Омикроном в пять раз выше по сравнению с более ранним Дельта-вариантом.

Какое течение болезни штамма Омикрон

Ранние сообщения из Южной Африки предполагали, что вариант Омикрон вызывает более легкое заболевание, но врачи не были уверены, связано ли это с тем, что население в этой стране довольно молодое, или что многие уже переболели предыдущим штаммом Дельта.

"Есть намек, и я думаю, многие из нас надеются, что Омикрон будет менее суровым. Но мы все еще говорим о SARS CoV-2, вирусе, который убил миллионы людей ", – сказал доктор Джейкоб Лемье, который отслеживает варианты в рамках исследовательского сотрудничества под руководством Гарвардской медицинской школы.

Он же отметил, что рискуют заболеть многие: "Если вы старше, если у вас есть сопутствующие заболевания, если вы страдаете ожирением, у вас больше шансов заболеть тяжелым заболеванием".

Врачи призвали все же не рассчитывать на то, что болезнь пройдет легко в случае заражения. И призывают помимо вакцинации носить маски в помещении, избегать скопления людей и держаться от толпы на расстоянии.

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