Ученые предложили комбинировать вакцины от коронавируса и гриппа: что это даст

Ученые предложили смешивать вакцины от коронавируса и гриппа в одну инъекцию. Это позволит сэкономить время и сделать будущие бустерные программы более удобными.

Предприятие в Оксфорде изучает возможность проведения однократного укола для защиты людей от вируса и гриппа. Об этом сообщил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин Мэтью Дюшарс, передает Daily Mail.

"Это сэкономит много времени, и было бы намного удобнее сделать всего один укол, поэтому мы, разработчики и производители вакцин будем это делать", – сказал он.

Дюшарс сказал, что действительно необходимо сделать сезонную вакцину, если людям необходимо одна прививка от коронавируса, а другая от гриппа. "Если вы можете объединить их все в одну, то это, очевидно, предпочтительнее", – отметил доктор.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса со среды, 18 августа, по понедельник, 23 августа, могут получить бесплатный билетна концерт в киевском НСК "Олимпийский". Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины.