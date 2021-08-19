Ученые предложили комбинировать вакцины от коронавируса и гриппа: что это даст
Ученые предложили смешивать вакцины от коронавируса и гриппа в одну инъекцию. Это позволит сэкономить время и сделать будущие бустерные программы более удобными.
Предприятие в Оксфорде изучает возможность проведения однократного укола для защиты людей от вируса и гриппа. Об этом сообщил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин Мэтью Дюшарс, передает Daily Mail.
"Это сэкономит много времени, и было бы намного удобнее сделать всего один укол, поэтому мы, разработчики и производители вакцин будем это делать", – сказал он.
Дюшарс сказал, что действительно необходимо сделать сезонную вакцину, если людям необходимо одна прививка от коронавируса, а другая от гриппа. "Если вы можете объединить их все в одну, то это, очевидно, предпочтительнее", – отметил доктор.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые сделают прививку от коронавируса со среды, 18 августа, по понедельник, 23 августа, могут получить бесплатный билетна концерт в киевском НСК "Олимпийский". Мероприятие там состоится 24 августа, в День Независимости Украины.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.