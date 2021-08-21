Ученые показали на видео, как COVID-19 распространяется в организме и "атакует" органы
Группе исследователей из США, Канады и Германии удалось заснять в реальном времени, как коронавирус распространяется в организме человека и атакует органы. Это стало возможным с помощью биолюминесцентная визуализация.
Эта технология позволяет без вмешательства отслеживать биологические процессы в организме. Исследование на подопытных мышах опубликовали в журнале Immunity.
Ученые использовали биолюминисцентные метки, их отслеживали с помощью микроскопии. Таким образом выяснилось, что после попадания вируса в нос он размножался там, а затем перемещался в легкие и в другие органы.
Отмечается, что за первые сутки вирус развивался в носу и переместился в легкие. За три дня он размножился настолько, что распространился на другие органы, к четвертому дню коронавирус добрался до мозга. На шестой день COVID-19 вирус достигал мозга, и животные умирали.
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