Медик объяснил, почему трудно различить симптомы простуды и Омикрона и как действовать

Симптомы штамма Омикрон очень схожи с классической простудой. Однако зараженные новым штаммом также ощущают боли в мышцах и першение в горле.

Об этом заявил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан, сообщает Express. По его словам, зараженные Омикроном не теряют чувство обоняния, у них может не быть температуры и кашля.

Чтобы выяснить, чем же все таки болен человек, медик порекомендовал при малейшем сомнении пройти тест ПЦР.

"Относитесь к этому так, как будто вы "виновны до тех пор, пока не будет доказана невиновность", – сказал Хан.

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Медик посоветовал тестироваться всем у кого есть: насморк, головная боль, усталость в теле, чихание, боли в горле.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. В частности, они жаловались на сильную утомляемость, наблюдалась высокая частота пульса.

По данным ВОЗ, новый штамм коронавируса содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19. 21 декабря главный санврач Игорь Кузин сообщил, что пациент с Омикроном выздоровел.