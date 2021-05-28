Ученые объяснили, почему после выздоровления от COVID-19 остаются проблемы с дыханием

У пациентов, переболевших COVID-19, через три месяца после выздоровления наблюдаются стойкие повреждения легких. Их нельзя обнаружить с помощью обычных компьютерных томографов и других методов диагностики.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology, ученые Шеффилдского и Оксфордского университета в Великобритании воспользовались новым методом визуализации, называемым магнитно-резонансной томографией с гиперполяризованным ксеноном (XeМРТ).

Стабильный изотоп ксенона вдыхается пациентом, что усиливает сигнал в сотни тысяч раз и дает изображения с рекордной детализированностью. XeМРТ выявила аномалии в легких у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, через 3 и даже 9 месяцев после выписки из больницы, хотя другие клинические показатели были в норме.

Это объясняет, почему некоторые люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, продолжают испытывать проблемы с дыханием, хотя повреждения тканей в нижних отделах дыхательных путей у них не обнаруживаются.

Аномалии, которые не видны при обычном сканировании, препятствуют насыщению крови кислородом во всех участках легких. Пока еще не известно, как много времени потребуется таким людям для полного восстановления.

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