Ученые назвали причину свертывания крови у больных COVID-19

Ученые из Ирландии провели исследование, которое определило причины свертывания крови у некоторых пациентов с COVID-19. По их словам, такое открытие, вероятно, сможет найти пути решения проблем с опасными для жизни сгустками крови.

Работой руководили исследователи из Университета медицины и здравоохранения RCSI, ее результаты опубликованы в Журнале тромбоза и гемостаза (Journal of Thrombosis and Haemostasis).

Так, команда проанализировала образцы крови, взятые у пациентов в отделении интенсивной терапии больницы Бомонт в Дублине. Они выяснили, что баланс между молекулой, вызывающей свертывание крови, которая называется фактором фон Виллебранда (VWF), и его регулятором – ADAMTS13 –, серьезно нарушен у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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Как уточнили ученые, предыдущие исследования показали, что свертывание крови является важной причиной смерти пациентов с коронавирусом.

Теперь, по их словам, следует определить, возможно ли скорректировать уровни ADAMTS13 и VWF терапевтическим вмешательством.

"Наше исследование помогает понять механизмы, которые вызывают тяжелые тромбы у пациентов с COVID-19, что имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения", – сказал лектор-исследователь Ирландского центра сосудистой биологии при RCSI доктор Джейми О'Салливан.

Он добавил, что вакцины от коронавируса будут недоступны для некоторых стран еще какое-то время. Поэтому важно продолжать искать новые методы лечения заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко заявил, что вероятность возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса является "исчезающе малой".