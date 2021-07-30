Ученые назвали причину опасного осложнения при COVID-19: может грозить жизни

Ученые объяснили возникновение тромбов у пациентов с тяжелой формой коронавируса аномальным ответом антител. Они провоцируют избыточную активность тромбоцитов в нижних конечностях, легких, мозге, почках и сердце.

К такому выводу пришли сотрудники Редингского университета, Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Медицинского центра Лейденского университета и Амстердамского университета (Нидерланды). Свое исследование они опубликовали в научном журнале Blood.

Эксперимент подтвердил, что воспаления и сгустки крови, наблюдаемые в очень тяжелых случаях COVID-19, вызваны аномальными ответом антител IgG к коронавирусу, вызывающих ненужную активность тромбоцитов.

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"Все дело в дефектных антителах, которые вырабатываются в ответ на заражение: они соединяются с инфицированными клетками сосудов и заставляют их вырабатывать сигналы, которые активируют тромбоциты", – рассказал один из авторов исследования профессор Джон Гиббинс.

Ученые взяли образцы антител из плазмы крови пациентов с тяжелой формой коронавируса и клонировали их в лаборатории. Анализ показал, что небольшие фрагменты сахаров на поверхности этих белков отличаются от антител здоровых людей.

Затем клонированные антитела in vitro добавили к клеткам крови доноров, которые не сталкивались с COVID-19. В итоге у них отметили повышение активности тромбоцитов.

Образование тромбов – очень опасный для здоровья процесс. Так, тромбоз левого предсердия или желудочка грозит развитием инфаркта миокарда.

Тромбы, попавшие в артерии головы, – причина ишемического инсульта. Тромбы в артерии кишечника чреваты некрозом кишки, а в артерии конечностей – угрожают их гангреной.

Если тромб первично возникает в венах ног (венозный тромбоз), то оторвавшийся тромб попадает в легочные артерии. Возникающая тромбоэмболия легочных артерий служит причиной тяжелой сердечно-легочной недостаточности, которая часто приводит к смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, риск тромбоза как побочного эффекта вакцины против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria) оценивается в 8,1 на 1 миллион после первого укола. После ведения второй дозы препарата этот показатель еще ниже – 2,3 случая на 1 миллион привитых.