Ученые нашли необычный способ защититься от коронавируса

Исследование группы ученых из США показали, что простудные заболевания могут защитить человека от COVID-19. Такое открытие, по их словам, может найти более эффективные способы борьбы с коронавирусной инфекцией.

Эксперимент был проведен учеными из Йельского университета в Соединенных Штатах, передает Daily Mail. Выяснилось, что вирус, который провоцирует простуду, запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение COVID-19.

Чтобы это понять исследователи вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей и заразили ее риновирусом (вызывает простуду) а после – коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, и процесс распространения SARS-CoV-2 остановился.

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Вместе с тем, исследователи подчеркнули: такой способ можно использовать лишь в самом начале заболевания. А в дальнейшем такая терапия может быть опасна.

Напомним: ранее ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что из-за мутации основные симптомы коронавируса изменились. Сейчас наиболее распространенные признаки болезни это головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

Исследователи отметили, что кашель находится теперь на пятом месте среди самых распространенных проявлений коронавируса, а потеря обоняния больше не входит в топ-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые тестируют новое лекарство, блокирующие несколько вариантов коронавируса, включая южноафриканский штамм.