Ученые начали тестировать препарат, который блокирует самые агрессивные мутации коронавируса

Американские ученые тестируют новое лекарство, блокирующие несколько вариантов коронавируса, включая южноафриканский штамм. Такую способность недавно разработанного препарата diABZI обнаружили в ходе исследования.

Об этом сообщило издание Science Daily. По словам ученых из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании, препарат diABZI активирует врожденный иммунный ответ организма и значительно снижает уровень вирусной нагрузки, а значит и риск тяжелых осложнений.

Южноафриканский штамм B.1.351 считают вдвое заразнее других вариантов COVID-19, кроме того, он повышает риски повторного инфицирования. Но новое лекарство может от него защитить, считают ученые.

Исследования специалистов показали, что diABZI также ингибирует другие респираторные вирусы и может быть эффективным и против будущих коронавирусов.

Видео дня

"SARS-CoV-2 не будет последним коронавирусом и поэтому нам еще понадобятся новые инструменты для защиты. По этой причине мы продолжаем тестирование diABZI против многих других вирусов", – заявила автор исследования Сара Черри.

Ученые решили определить потенциал препарата diABZI, который сейчас проходит клинические исследования на эффективность против некоторых видов рака, поскольку было обнаружено, что это средство может запускать иммунный ответ в клетках дыхательных путей. Его идентифицировали среди 75 других средств сходного действия.

Исследователи провели эксперименты на мышах, которые показали, что введение diABZI значительно снижало вирусную нагрузку в легких и дыхательных путях грызунов. Препарат также стимулировал иммунную реакцию организма на патоген.

А уже следующие опыты на клетках человека показали, что diABZI подавляет еще и парагрипп и риновирусы.

По мнению ученых, полученные результаты доказывают, что diABZI может быть эффективным средством лечения коронавируса, а также предотвратить серьезные симптомы болезни и распространение инфекции.

Напомним, ученый из США предсказал появление COVID-26 и COVID-32.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Вьетнаме нашли новый гибридный штамм коронавирусу.