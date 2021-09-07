Ученые нашли связь между употреблением алкоголя и риском попасть в реанимацию с COVID-19
Люди, которые злоупотребляют алкоголем, вдвое больше подвержены риску заразиться коронавирусом. К тому же пьющие люди тяжелее переносят COVID-19 и чаще попадают в реанимацию.
К такому выводу пришли американские ученые из Индианского университета в Блумингтоне, передает MedRxiv. Для исследования были взяты данные более тысячи людей, которые не болели ковидом, средний возраст которых 20 лет.
Группу людей разделили на несколько частей. Так 810 подопытных попали в группу тех, кто мало или вообще не пьет спиртное, остальные – злоупотребляющие алкоголем.
В последующие месяцы часть людей, участвующих в эксперименте, заболели COVID-19: 44 ПЦР-теста оказались положительными. Примерно половина из них (23 человека) были из группы трезвенников, а 21 – злоупотребляющие спиртным.
Но в группе "трезвенников" было 810 человек, злоупотребляющих вдвое меньше – 409 человек. То есть, "выпивохи" подвержены инфицированию в 1,89 раза чаще. Также алкоголики хуже переносили заболевание. Было замечено, что у них на 18% чаще пропадало обоняние, была головная боль, ломота в теле и кашель.
Ученые пояснили, что спиртное подавляет организм, поэтому человеку сложнее бороться с болезнью.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины сказали, можно ли после вакцинации от COVID-19 пить алкоголь.
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