В Минздраве сказали, можно ли после вакцинации от COVID-19 пить алкоголь и принимать душ

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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В Минздраве сказали, можно ли после вакцинации от COVID-19 пить алкоголь и принимать душ

В связи с тем, что семейные врачи часто не могут дать украинцам полноценный ответ на вопросы перед решением сделать антиковидную прививку, Министерство здравоохранения взяло эту функцию на себя. Ведомство обозначило, что большинство страхов, связанных с периодом "до" и "после" получения вакцины, надуманы.

Так, у себя в Facebook Минздрав ответил на пять главных вопросов, которые интересуют пациентов. В частности, они касаются запретов на привычный образ жизни после иммунизации организма.

1. Необходимо ли сдавать дополнительные анализы, прежде чем отправиться на вакцинацию?

Минздрав ответил четко: нет. Если у пациента не выявлено никаких дополнительных причин для прохождения ПРЦ-теста, анализов мочи и крови, то делать их не нужно.

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Нужны ли анализы

2. Существует ли риск для здоровья в случае путешествий на самолете сразу после прививки от COVID-19?

Медицинские эксперты не выявили никаких причин для того, чтобы полагать, дескать, авиаперелеты могут спровоцировать формирование тромбозов. Эта проблема также надумана и не имеет под собой научных оснований.

Можно ли летать после прививки?

3. Необходимо ли отказаться на некоторое время от употребления алкоголя?

Оснований полагать, что спиртные напитки снижают эффективность препаратов для вакцинирования от коронавируса, у медиков также нет. При этом они напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя снижает свойства организма по вырабатыванию иммунитета. Поэтому просто не нужно злоупотреблять. Впрочем, это касается и общих правил употребления спиртного.

Можно ли употреблять алкоголь?

4. Стоит ли ограничивать себя от жирного, острого и мучного в поствакцинальный период?

В Минздраве убеждены, что режим питания и кулинарные предпочтения никак не сказываются на эффективности препарата против COVID-19 и не могут оказать пагубного воздействия в связи с иммунизацией. Однако стоит помнить, что вредная еда может вызвать изжогу, тошноту и несварение желудка именно в период, когда организм вырабатывает иммунитет против "короны".

Что нужно есть после вакцинации?

5. Как долго нельзя будет мыться, купаться в море или принимать ванны после прививки?

Вакцинация не предусматривает ограничения водных процедур вовсе, лишь не стоит тереть мочалкой место, куда был сделан укол.

Когда можно мочить место прививки?

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сообщили, как скоро в Украину поставят препарат компании Moderna.

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