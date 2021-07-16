В Минздраве сказали, можно ли после вакцинации от COVID-19 пить алкоголь и принимать душ
В связи с тем, что семейные врачи часто не могут дать украинцам полноценный ответ на вопросы перед решением сделать антиковидную прививку, Министерство здравоохранения взяло эту функцию на себя. Ведомство обозначило, что большинство страхов, связанных с периодом "до" и "после" получения вакцины, надуманы.
Так, у себя в Facebook Минздрав ответил на пять главных вопросов, которые интересуют пациентов. В частности, они касаются запретов на привычный образ жизни после иммунизации организма.
1. Необходимо ли сдавать дополнительные анализы, прежде чем отправиться на вакцинацию?
Минздрав ответил четко: нет. Если у пациента не выявлено никаких дополнительных причин для прохождения ПРЦ-теста, анализов мочи и крови, то делать их не нужно.
2. Существует ли риск для здоровья в случае путешествий на самолете сразу после прививки от COVID-19?
Медицинские эксперты не выявили никаких причин для того, чтобы полагать, дескать, авиаперелеты могут спровоцировать формирование тромбозов. Эта проблема также надумана и не имеет под собой научных оснований.
3. Необходимо ли отказаться на некоторое время от употребления алкоголя?
Оснований полагать, что спиртные напитки снижают эффективность препаратов для вакцинирования от коронавируса, у медиков также нет. При этом они напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя снижает свойства организма по вырабатыванию иммунитета. Поэтому просто не нужно злоупотреблять. Впрочем, это касается и общих правил употребления спиртного.
4. Стоит ли ограничивать себя от жирного, острого и мучного в поствакцинальный период?
В Минздраве убеждены, что режим питания и кулинарные предпочтения никак не сказываются на эффективности препарата против COVID-19 и не могут оказать пагубного воздействия в связи с иммунизацией. Однако стоит помнить, что вредная еда может вызвать изжогу, тошноту и несварение желудка именно в период, когда организм вырабатывает иммунитет против "короны".
5. Как долго нельзя будет мыться, купаться в море или принимать ванны после прививки?
Вакцинация не предусматривает ограничения водных процедур вовсе, лишь не стоит тереть мочалкой место, куда был сделан укол.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сообщили, как скоро в Украину поставят препарат компании Moderna.
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