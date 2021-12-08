Ученые НАН дали прогноз, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в Украине до конца года

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине до конца года. Ожидается, что количество новых случаев пойдет на спад.

Согласно прогнозным, среднее количество новых случаев в течение недели 8-14 декабря 2021 года по компартментной модели вычисления (SEIR_U) будет равно 9410, а согласно статистической (Prophet) – 8626; и 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 15-21 декабря 2021 года. Об этом свидетельствует прогноз НАН.

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Эксперты также констатировали, что за последнюю неделю среднее количество новых COVID-случаев в Украине уменьшилось до 10 318 за день, а среднее количество летальных случаев - 430 смертей.

Отмечается, что не исключено, что стремительный спад обусловлен именно жесткими карантинными ограничениями, когда люди со сравнительно нетяжелым течением заболевания не делают тест и просто остаются дома на самоизоляции, а потому не попадают в статистику.

Ученые также предупредили, что новый более мутировавший штамм Омикрон уже подтвержден в 915-ти образцах в мире, из которых 212 – в странах ЕС. Учитывая темпы его распространения в Южной Африке, он представляет потенциальную опасность и может оказать существенное влияние на эпидемическую динамику и в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Он подчеркнул, что в Минздраве не связывают новые вспышки COVID-19 с новогодними праздниками. По словам Ляшко, зимой традиционно происходит увеличение заболеваний ОРВ и гриппом.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Главное нововведение – даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения можно будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации. Подробнее о новых запретах – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря в Украине вступили в силу изменения в "карантинное" постановление Кабмина, обязывающие компании придерживаться четких инструкций по ведению деятельности.