Ученые доказали основную причину осложнений при COVID-19

Аутоагрессивные антитела или аутоантитела назвали основной причиной тяжелых случаев при заражении коронавирусом. Из-за них у человека нарушается деятельность иммунной системы.

Этот факт доказали ученые из Йельского университета (США). Их научную работу опубликовал один из самых престижных рецензированных журналов Nature, передает EurekAlert.

Аутоантитела – антитела, способные взаимодействовать с антигенами собственного организма, могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных заболеваний. По словам специалистов, они нацелены и реагируют на белки иммунной системы, которые предназначены для защиты от инфекций. А при COVID-19 могут атаковать здоровые ткани мозга, кровеносных сосудов, тромбоцитов, печени и желудочно-кишечного тракта. И чем больше их обнаружено, тем тяжелее болезнь у пациентов.

Для исследования ученые использовали высокоэффективный метод обнаружения аутоантител под названием REAP (Rapid Extracellular Antigen Profling). Так были проанализированы образцы крови 194 медицинских работников и пациентов с COVID-19 на наличие аутоантител к 2770 секвенируемым белкам.

В ходе исследования у пациентов наблюдалось резкое повышение реактивности аутоантител по сравнению с неинфицированными людьми. А именно, чаще всего они были направлены против иммуномодулирующих белков, включая цитокины, рецепторы на поверхности клетки. Отмечается, что именно в результате у больных иммунная система перестает эффективно справляться с коронавирусом, что приводит к осложнениям. Эксперименты на трансгенных мышах с человеческим белком ACE2 (служит воротами для проникновения клеток вируса) показали, что "животные с аутоантителами часто умирали при заражении COVID-19".

Ученые объясняют, что аутоантитела остаются в организме человека после выздоровления, что объясняет длительный посткоронавирусный синдром. Даже легкие случаи заражения, говорят специалисты, "способны спровоцировать выработку аутоантител, которая может обернуться долговременными проблемами со здоровьем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что пациенты с COVID-19, имеющие невралгические заболевания, в шесть раз больше подвержены осложнениям при болезни, вплоть до летального исхода.