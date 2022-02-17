У украинца, утонувшего в Италии, после смерти 28 раз был положительный тест на COVID-19

Украинец, который утонул у берегов Италии, поставил инфекционистов в тупик. Те, исследовав биологические образцы с тела утопленника более чем на протяжении месяца, получили 28 положительных тестов на коронавирус.

Случай был описан в отчете итальянских медиков из Университета Д'Аннунцио, который опубликовали в Journal of Medical Case Reports. По мнению специалистов, полученные данные проливают новый свет на персистенцию вируса SARS-CoV-2 в телах умерших, хотя, как уточнили врачи, для определения риска заражения необходимы дополнительные исследования.

Они отметили, что основной путь передачи вируса – крупные капли с частицами инфекции, и до настоящего времени не было свидетельств заражения от тела умершего.

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"Этот случай показывает сохранение РНК SARS-CoV-2 в течение 41 дня после смерти", – написали исследователи.

"Данные о стойкости инфекции имеют принципиальное значение для патологоанатомов, чтобы понять, когда обращение с телом умершего безопасно, и то, что необходимы дальнейшие исследования для оценки контагиозности вируса", – отметили эксперты.

Про украинца, о котором шла речь, известно, что ему на момент смерти был 41 год. Он пропал без вести после купания в море с другом недалеко от Кьети на восточном побережье центральной Италии.

Тело нашли зажатым между камнями примерно через 16 часов, после чего было назначено вскрытие.

Несмотря на то, что до смерти у мужчины не было никаких симптомов, с его носа взяли мазок в соответствии с действующими в Италии рекомендациями по COVID-19.

"Из-за ожидания разрешения на захоронение тело хранилось в морге больницы Кьети с соблюдением рекомендаций по обращению с умершими от SARS-CoV-2", – уточнили авторы. – Период ожидания позволил нам проследить эволюцию вируса, выполнив несколько мазков из носоглотки".

В течение 41 дня, пока тело хранилось в холодильной камере при температуре 4°C в запечатанном и продезинфицированном водонепроницаемом пакете, исследователи взяли 28 мазков из носоглотки для ПЦР-тестирования.

"Все мазки, сделанные в течение периода наблюдения, были признаны положительными", – написали ученые. – Было невозможно провести другие мазки по прошествии 41 дня из-за разрешения на захоронение, а также из-за процессов гниения тела".

Исследователи в своей работе подчеркнули, что данных о стойкости вируса на телах после смерти и о риске заражения не хватает, но они имеют принципиальное значение, поскольку "проведение вскрытий подвергает различные категории работников (патологоанатомов, техников и т. д.) контакту с возможным источником биологического риска, что имеет последствия не только с точки зрения здоровья, но и с судебно-медицинской".

Они отметили, что, хотя основным путем передачи является вдыхание крупных респираторных капель, "также предполагалась передача через контакт с зараженными выделениями тела, воздухом и фекально-оральный путь".

"При обращении с телами, инфицированными SARS-CoV-2, потенциальный риск передачи может быть связан с прямым контактом с человеческими останками или биологическими жидкостями, в которых присутствует вирус", – написали они.

Исследователи также рекомендовали свести к минимуму контакт и воздействие инфицированных биологических жидкостей на человека.

"Учитывая, что у погибшего мужчины не было симптомов коронавируса, полученные результаты подчеркивают важность посмертных мазков во всех случаях вскрытия, поскольку бессимптомность не исключает присутствия вируса", – подчеркнули медики.

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