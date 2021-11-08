Американка установила рекорд заболевания коронавирусом: болезнь не отступала почти год

Жительница американского штата Мэриленд побила рекорд по продолжительности заболевания коронавирусом. 47-летняя женщина провела с диагнозом COVID-19 335 дней – дольше из всех задокументированных случаев в мире.

Как написал журнал Science, пациентка уже ранее сталкивалась с тяжелой болезнью. Так, три года назад ей удалось победить онкологическое заболевание – лимфому (разновидность раковой опухоли, которая развивается в лимфатической системе, являющейся частью иммунной системы человека).

Известно, что первый положительный тест на коронавирусную инфекцию американка получила весной 2020 года. Изначально она лечилась от вируса в госпитале, однако, когда ее состояние стабилизировалось, ее выписали, даже с положительным результатом. Дома она продолжила лечение, во время которого ей также понадобилась кислородная терапия. Все это время у пациентки были кашель и отдышка.

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Отмечено, что на протяжении всего времени болезни она сдавала анализы на коронавирус. При этом медики отметили, что вирусная нагрузка на ее организм возрастала, хотя, как установило лабораторное исследование, она не заражалась повторно.

"То есть, в организме пациентки почти год жили одни и те же вирусы", – сказано в статье.

Бороться с болезнью пациентке было тяжелее из-за перенесенного три года назад онкозаболевания. Врачи считают, что это стало одной из причин затяжной болезни.

В конце-концов американке все же удалось выздороветь. Правда, на финальном этапе лечения ее опять госпитализировали. Весной 2021 года женщина наконец сдала первый негативный тест, за которым последовали аналогичные.

Американка призналась, что счастлива тому, что наконец, после изнурительного года лечения, может гулять по пляжу уже без кислородной маски.

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