У помощника Байдена диагностировали COVID-19: заболел ли президент США

У помощника президента США Джо Байдена подтвердился положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе он сопровождал главу государства на климатический саммит в Глазго (Шотландия).

Об этом сообщает Bloomberg. Помощник и некоторые другие сотрудники Белого дома остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции. Точное количество оставшегося персонала не уточняется.

По некоторой информации, помощник входит в состав Совета национальной безопасности США. Сейчас он находится на карантине и ожидает повторного ПЦР-теста.

Источники полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом.

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Сам Байден сделал отрицательный тест во вторник, сообщил официальный представитель его администрации в четверг вечером.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки намеревалась поехать с Байденом в Глазго, но осталась дома в Вашингтоне после того, как члены ее семьи заразились COVID-19. За выходные она сама заболела.

Официальные лица не считают, что болезнь помощника связана с болезнью Псаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент США Камала Харрис сделала бустерную прививку от COVID-19 и призвала последовать ее примеру.