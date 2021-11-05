У помощника Байдена диагностировали COVID-19: заболел ли президент США
У помощника президента США Джо Байдена подтвердился положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе он сопровождал главу государства на климатический саммит в Глазго (Шотландия).
Об этом сообщает Bloomberg. Помощник и некоторые другие сотрудники Белого дома остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции. Точное количество оставшегося персонала не уточняется.
По некоторой информации, помощник входит в состав Совета национальной безопасности США. Сейчас он находится на карантине и ожидает повторного ПЦР-теста.
Источники полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом.
Сам Байден сделал отрицательный тест во вторник, сообщил официальный представитель его администрации в четверг вечером.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки намеревалась поехать с Байденом в Глазго, но осталась дома в Вашингтоне после того, как члены ее семьи заразились COVID-19. За выходные она сама заболела.
Официальные лица не считают, что болезнь помощника связана с болезнью Псаки.
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент США Камала Харрис сделала бустерную прививку от COVID-19 и призвала последовать ее примеру.
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