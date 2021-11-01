Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заболела COVID-19: стало известно, когда она виделась с Байденом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее положительный результат на коронавирус. Всего несколько дней назад она сопровождала президента США Джо Байдена в его заграничной поездке.

Об этом Псаки сообщила в своем Twitter. По словам пресс-секретаря, она полностью вакцинирована и у нее только легкие симптомы.

"У меня положительный результат на COVID. При этом у меня не было тесного личного контакта с президентом или высокопоставленными сотрудниками Белого дома со среды, и я получала отрицательные результаты тестов в течение четырех дней после этого последнего контакта", – объяснила Псаки.

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Она добавила, что в последний раз видела Байдена в минувший вторник, когда они сидели на расстоянии более 6 футов (около 2 метров) друг от друга и были в масках.

Пресс-секретарь планирует вернуться к работе через 10 дней после получения отрицательного результата экспресс-теста.

Напомним, Байден побывал на саммите лидеров Группы двадцати в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент США Камала Харрис сделала бустерную прививку от COVID-19 и призвала последовать ее примеру.

"Я сделала ревакцинацию и хочу призвать всех сделать то же самое. Вакцины бесплатные, они безопасны и спасут вам жизнь", – написала она в соцсети.