У переболевших Омикроном меньше шансов заразиться Дельтой: результаты исследования

Результаты научных исследований показали, что у переболевших южноафриканским штаммом коронавируса Омикрон меньше шансов заразиться Дельтой. Особо сильный иммунитет развивается у вакцинированных от COVID-19.

Нейтрализующий иммунный ответ против варианта Дельта после заражения Омикроном обнаружили во время исследования в Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в Южной Африке. Об этом сообщает The Guardian.

В анализ были включены 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных вариантом Омикрон в Южной Африке. Ученые обнаружили, что нейтрализация Омикрона увеличилась в 14 раз в течение 14 дней после включения в исследование. Также им удалось узнать, что нейтрализация штамма Дельта увеличилась в 4,4 раза.

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Профессор Алекс Сигал подчеркнул, что если Омикрон окажется менее патогенным, это может показать, что ход пандемии изменился. В частности ученый допускает, что если Омикрон вытеснит существующие варианты коронавирусной инфекции, это может позволить постепенно уменьшать карантинные ограничения по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, судя по темпам распространения коронавируса в Европе, в Украине уже в январе количество заболевших может увеличиться вдвое. Причиной этому послужит, в частности, новый штамм Омикрон.

Напомним, эксперты рассказали, что симптомы штамма Омикрон очень схожи с классической простудой. Однако зараженные новым штаммом также ощущают боли в мышцах и першение в горле.

Ранее в ВОЗ пришли к выводу, что Омикрон распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса.

К слову, ввиду распространения штамма коронавируса COVID-19 Омикрон в Европе начали усиливать карантин. Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь прогнозируют, что этот вариант станет доминирующим в ряде стран.