У кого COVID-19 чаще всего протекает бессимптомно: ученые обнародовали результаты исследований

Новое исследование бессимптомного течения COVID-19 предполагает, что оно может быть более распространено, чем считалось ранее. Согласно метаанализу, около четырех из десяти случаев коронавируса протекают незаметно для больного.

Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на исследование, проведенное командой из Пекинского университета. Результаты были опубликованы в JAMA Network Open.

В этот метаанализ вошли 95 научных исследований, проведенных на трех разных континентах, в том числе 35 в Европе, 32 в Северной Америке и 25 в Азии, с участием почти 30 миллионов человек, прошедших тестирование на коронавирус.

В общей сложности около 40 процентов пациентов с COVID-19 в анализе имели бессимптомные случаи. Для некоторых подгрупп, таких как беременные женщины и путешественники в самолетах и круизах, этот показатель составил около 50 процентов.

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Исследование показывает важность широкодоступного тестирования на ковод. Ведь бессимптомное течение заболевания может способствовать передаче коронавируса от человека к человеку.

Такие случаи отличают новый штамм от предыдущих вирусов SARS, обычно не распространяющихся бессимптомно.

Исследователи определили бессимптомный случай как человека, который имел положительный результат теста ПЦР, но при этом он не испытывал никаких симптомов болезни.

Их исследования включали около 20 000 случаев COVID-19, из которых 40,5% были бессимптомными.

Специалисты обнаружили, что в некоторых группах населения было больше бессимптомных случаев.

К примеру, среди беременных 54,1% инфекций Covid протекали бессимптомно.

Среди путешественников в самолетах или круизах 52,9% инфекции протекали бессимптомно.

Среди жителей и персонала домов престарелых 39,7% случаев инфекции протекали бессимптомно.

Среди медицинских работников и пациентов больниц доля бессимптомных инфекций была ниже – 30%.

Исследования в Северной Америке и Европе, как правило, показывают большую часть бессимптомных инфекций – 46,3% и 44,2% соответственно, по сравнению с 27,6% в Азии.

"Этот более низкий процент в Азии может быть связан с программой скрининга нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 в масштабах крупных городов в Китае", – пишут исследователи.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у младших пациентов с инфекцией вероятность протекания болезни бессимптомно выше.

Так, когда средний возраст исследования был ниже 20 лет, у 60 процентов пациентов не было симптомов.

Когда средний возраст составлял от 20 до 39 лет, не было симптомов 50 процентов пациентов.

Хотя документы, включенные в это метааналитическое исследование, сильно отличались по местонахождению, популяциям и размеру выборки, общие результаты исследования совпадают с прошлыми, указывающими на то, что большое количество случаев COVID-19 протекает без симптомов.

"Это очень важный вывод, потому что эта значительная группа людей может передавать вирус другим", - сказал врач Эрик Тополь, работавший над аналогичным исследованием, но не участвовавший в новом.

"Очень важно, чтобы у нас было всеобъемлющее быстрое тестирование для определения заразности человека, чтобы ограничить передачу для людей без симптомов", — сказал он.

Новый метаанализ также показал важность тестирования перед поездкой. Ведь согласно исследованию, высокая доля авиапассажиров и круизных путешественников может иметь бессимптомное течение коронавируса.

"Поэтому тестирование и карантин по прибытии в аэропорт важны для сокращения случаев передачи инфекции среди населения, особенно в странах, где отсутствует местная передача", – пишут исследователи.

Они также считают, что работающие в авиаперевозках должны проходить регулярное тестирование.

Как писал OBOZREVATEL, украинка Юлия Драпата целых семь месяцев была беспрерывно инфицирована COVID-19, не имея симптомов опасной болезни. ПЦР-тест на коронавирус 13 раз показывал положительный результат.