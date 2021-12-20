Украинка более 7 месяцев непрерывно болела COVID-19 и установила рекорд: врачи объяснили, в чем причина

Жительница Чернигова целых семь месяцев была беспрерывно инфицирована COVID-19, не имея симптомов опасной болезни. ПЦР-тест на коронавирус 13 раз показывал Юлии Драпате положительный результат.

Об этом сообщили в сюжете "ТСН". О своем заболевании коронавирусом девушка узнала, прибыв в Германию на очередной курс химиотерапии, который проходила в связи с лимфомой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я инфицировалась в ноябре прошлого года, но температуры не было. Врачи сказали не пить антибиотик, а просто наблюдать. Через две недели я повторно сдала тест и он вновь оказался положительным", – указала черниговчанка.

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Местные врачи продолжили лечить Юлию уже по стандартной схеме, но новые ПЦР-результаты оставались прежними. У пациентки развилась пневмония, было поражено почти 15% легких, но показаний к госпитализации, впрочем, не обнаружилось.

"Исследования моего примера шокировали врачей в Чернигове. Они просто разводили руками и единственное, что могли мне сказать, что я не могу заразить других людей", – поделилась женщина.

Ей пришлось даже обращаться в Министерство здравоохранения, так как немецкие клиники опасались продолжать химиотерапию. Однако и здесь Юлии не смогли помочь, так как речь шла фактически об аномалии.

"Долгожданный отрицательный тест жительница Чернигова получила только этим летом. Медики предполагают, что такой редкий случай мог произойти в связи с ослабленным на почве онкоболезни иммунитетом. Юлия же надеется, что ее случай будет использован в научной медицине как прецедент для дальнейшего изучения и помощи тем, кто может оказаться в подобной ситуации", – заключили журналисты сюжета.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США школьная учительница умерла от осложнений при коронавирусе из-за того, что верила в теорию заговора и считала, что никакого "ковида" нет.