Сесть в тюрьму или скончаться в больнице: чем рискуют украинцы, которые купили поддельный COVID-сертификат

В Украине заболеваемость коронавирусом бьет рекорды, растет и количество летальных исходов. Но пока врачи борются за жизнь тяжелобольных, многие украинцы покупают поддельные COVID-сертификаты, чтобы избежать карантинных ограничений. За свою безответственность такие граждане могут заплатить очень высокую цену – здоровьем, свободой и даже жизнью.

OBOZREVATEL рассказывает, что ждет украинцев, которые решили приобрести липовые COVID-сертификаты.

В Украине стремительными темпами растет рынок поддельных сертификатов о вакцинации. Согласно последним данным, правоохранители уже открыли более 800 уголовных производств. Плохой пример подают даже некоторые политики. Так, на днях стало известно, что во время проверки документов в аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили фейковые документы у бывшего народного депутата Надежды Савченко.

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Бороться с нелегальными сертификатами сложно. Но в последнее время правоохранительные органы все-таки занялись черным рынком. Уголовные дела в отношении медиков и дельцов возбудили по всей Украине. И вот несколько примеров:

В Хмельницкой области полицейские разоблачили типографию, которая подпольно производила фальшивые COVID-сертификаты и справки. Заказы принимали пряммо в интернете, а на популярных торговых площадках их продавали.

В Днепропетровской области медик продавала поддельные международные COVID-сертификаты. Цена такой псевдовакцинации составляла от 1500 до 6000 гривен. По данным полиции, фальшивые сертификаты 44-летняя медработница изготавливала вместе со своим 27-летним знакомым. Он выполнял роль посредника, а клиентов искал в мессенджерах.

Во Львовской области киберполиция также поймала мужчину, который зарабатывал распространением поддельных COVID-документов. За время работы он успел оказать услуг на приблизительно 225 тысяч гривен. Сертификаты у фигуранта стоили 1500 гривен, а справка – 500 гривен.

Но самый резонансный случай произошел в Запорожье. Там 21-летний парень создал фейковое приложение Дія для Android, в котором можно было создать цифровые документы, в том числе паспорт и сертификат вакцинации. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Введение новых правил карантина заставило украинцев позаботиться о вакцинации – одни встали в очередь в прививочные пункты, а другие начали искать незаконные способы купить сертификат. И если первым грозит только "побочка" в виде температуры и боли в месте укола, то у второй группы граждан риски на самом деле очень серьезнее.

Уголовная ответственность

Итак, если вы решили купить поддельный сертификат вакцинации, то будьте готовы к ответственности, причем уголовной. "Это касается всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто готовит и продает подделки – тесты, сертификаты. И тех, кто их покупает", – недавно заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, украинские суды по-разному относятся к вынесению приговоров. Кто-то получает штраф 34 тысячи гривен, а кто-то 850 гривен. Однако уже были случаи, когда злоумышленников наказывали ограничением свободы. "В любом случае – это привлечение к уголовной ответственности. У человека будет оставаться такая строка в его биографии", – добавила она.

В Национальной полиции также подчеркивают, что не только изготовление, но и использование поддельных документов карается законом. Такие преступления квалифицируются по части четыре статьи 358 УК – "использование заведомо подложного документа", которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Что же касается фейковой Дії, то и за ее использование можно сесть за решетку. Как предупредил представитель Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник, подделка документов в ненастоящем приложении "может наказываться в том числе лишением свободы сроком до 3 лет". Это касается и COVID-сертификатов, подчеркнул он.

И это только начало. Сейчас украинские власти готовят законопроект об усилении ответственности за подделку медицинских документов. Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей – 321-3. Вот, какие наказания предлагают ввести:

За использование заведомо поддельного документа, который подтверждает факт вакцинации – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет; За внесение медработниками заведомо неправдивых данных в медицинские документы, касающиеся особо опасных болезней – штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 1 до 3 лет; Изготовление поддельных документов, которые подтверждают вакцинацию от особо опасных болезней, с целью сбыта – от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.

Больница и смерть

Второе, к чему следует быть готовым, – риск попасть в больницу с серьезными осложнениями. Как показывает практика, очень часто "клиенты", провернувшие аферу с поддельным сертификатом, в итоге оказываются на грани жизни и смерти.

К примеру, в отделение интенсивной терапии одной из киевских больниц 21 октября поступило сразу семеро пациентов с COVID-19. Несмотря на наличие сертификатов, у больных были тяжелые симптомы, нехарактерные для привитых.

"Предупредил (заведующий отделением. – Ред.), что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для невакцинированных соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные. Думаю, вы уже догадались – все семь вакцинированных пациентов купили себе сертификат", – рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец.

Аналогичная ситуация произошла в Харькове. Как рассказали OBOZREVATEL врачи, один за другим в отделение поступили два друга-бизнесмена. Их состояние стремительно ухудшалось.

"В разговоре с ними, еще до того, как их перевели на ИВЛ, выяснилось, что оба категорические противники вакцинации, но через своих врачей организовали ее. То есть, в базе они проходят как вакцинированные, но на самом деле нет", – рассказал медик.

По его словам, долг врачей, конечно же, помогать всем – независимо от обстоятельств. "Но эти пациенты, осознав, что происходит, и уже понимая серьезность ситуации, рыдали в реанимации".

Больше никакой вакцины

Бывают случаи, когда покупатели фейковых сертификатов о вакцинации решают все-таки защитить свою жизнь, однако сделать настоящие прививки уже не могут.

О подобной истории рассказал координатор взаимодействия с общественностью в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека в Николаевской области Вадим Жепало.

По словам чиновника, к нему обратился человек, который ранее купил через знакомых справку, а затем заболел. Спустя время мужчина решил таки сделать прививки, но ему отказали, так как он уже есть в базе вакцинированных от COVID-19. "Теперь он требует, чтобы мы восстановили его право на вакцинацию", – отметил Жепало.

"Вариантов у таких "пациентов", по сути, немного, но они есть. Первый – ждать и через год вакцинироваться, второй – прийти в полицию с повинной. Не только сдать тех, кто помог провернуть незаконную схему, но и ответить самому перед законом. Тогда человека исключат из базы вакцинированных и он сможет привиться", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Нечестные украинцы, покупающие поддельные COVID-сертификаты, наносят вред не только себе, но и гражданам, которые пошли честным путем и сделали прививку. Дело в том, что высокое число подделок может привести к тому, что Евросоюз вынудит каждого туриста доказывать подлинность документа или же попросту закроет границы для нашей страны.

К тому же, покупая липовые справки, украинцы сами себе продлевают карантинные ограничения. Ведь без массовой вакцинации жесткого локдауна стране не избежать – а при самом худшем сценарии ограничения коснутся всех. По этой причине Минздрав просит граждан сообщать в полицию о случаях изготовления и покупки поддельных свидетельств о вакцинации.