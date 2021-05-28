Тяжелая ситуация в реанимациях из-за COVID-19 возникла в шести областях Украины: свежие данные
По состоянию на 28 мая в двух областях Украины наблюдается тяжелая ситуация с местами в реанимации для больных коронавирусом. Показатель загруженности в Харьковской области – 57,69%, в Кировоградской – 56%.
Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Также сильно загружены отделения интенсивной терапии в Сумской – 45,87%, Черкасской – 45,68%, Запорожской – 47,09% и Днепропетровской областях – 46,96%.
Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:
Харьковская область – 31,28%
Луганская – 28,95%
Сумская – 27,59%
Донецкая – 26,06%
Днепропетровская – 25,93%
Самая большая загруженность в родильных отделениях наблюдается в Херсонской области – 25%, Днепропетровской –24,44%, Ивано-Франковской – 21,92% и Волынской – 22,86%.
В двух регионах наблюдается тяжелая ситуация с местами для больных коронавирусом детей. Показатель загруженности в Луганской области – 66,67%, в Винницкой – 55,7%. Также тяжелая ситуация в Одесской – 50,21% и Черниговской – 49%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 28 мая, в Украине официально подтверждено 2 196 673случая коронавирусной инфекции. Из них 3 306 – обнаружены за прошедшие сутки.
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