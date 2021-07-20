Центры вакцинации будут работать в каждом райцентре, – Ляшко

В правительстве обещают открыть максимально возможное число пунктов вакцинации в стране. Чиновники не исключают новой вспышки COVID-19 из-за штамма "Дельта".

Поручение открыть максимально возможное число пунктов для прививок дали Минздраву в ходе селекторного совещания в Офисе президента в понедельник, сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко. Он же напомнил, что с 20 июля в стране началась вакцинация американским препаратом Moderna, который будут использовать для прививки организованных коллективов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре", – сказал он.

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Глава МОЗ подчеркнул, что в настоящее время к кампании вакцинации от COVІD-19 подключены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальных центров, работают 800 мобильных вакцинальный бригад.

"Мы уже сейчас должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом "Дельта"", – сказал министр.

Как объяснили в Минздраве, записаться на вакцинацию можно всем желающим. Для этого необходимо позвонить в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно записаться в центр массовой вакцинации. Кроме того, в пунктах и центрах вакцинации будет действовать и живая очередь.

Изначально в Украине вакцинировали от коронавирусной инфекции медиков, педагогов, военных, правоохранителей, пожилых людей, граждан с временно оккупированных территорий, людей, имеющих сопутствующие заболевания. Во время пятого этапа приоритет также будут предоставлять людям от 60 лет и с сопутствующими заболеваниями, отметили в МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОЗ отмечали, что беременным с высоким риском заражения коронавирусом следует обсудить возможность вакцинации от вируса с врачом. При этом в нашей стране есть препарат, инструкция к которому запрещает его использовать беременным или кормящим грудью женщинам, – CoronaVac от Sinovac Biotech.