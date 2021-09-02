Нужна ли третья прививка от COVID-19: ученый дал детальное разъяснение

Необходимость третьей дозы вакцины от коронавируса не подтверждена научными исследованиями. Практика ее применения в некоторых странах мира носит экспериментальный характер.

Две дозы прививки обеспечивают качественную защиту. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.

"В отношении третьей дозы вакцины нет рекомендации ВОЗ. Эта информация пошла из стран, которые начали клинические исследования необходимости третьей дозы, в частности, из Израиля. Это научный проект. Сейчас никаких подтверждений того, что кому-то нужна третья доза, нет", – отметил ученый.

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По его мнению, обсуждение темы третьей дозы было бы целесообразным, если бы задачу профилактики заболевания коронавирусом не выполняла основная вакцинация. "Я бы начинал разговор о третьей дозе, если бы было что-то не так с эффективностью первых двух доз. А там супер-высокая эффективность", – сказал Досенко.

Он предположил, что бустерная прививка может понадобиться людям с определенным состоянием иммунной системы, когда надежный иммунитет не удалось сформировать двумя прививками. "Но публикаций на этот счет нет, а международные исследования, проведенные на десятках тысячах людей, показали эффективность ведущих вакцин 90% и более", – отметил ученый.

Он добавил, что даже вакцины, которые имеют несколько более низкую эффективность, в частности, вакцина CoronaVac, защищает каждого второго привитого от заражения, а также гарантирует, что те, кто заболеют коронавирусом, перенесут болезнь в легкой форме. "Часть привитых не заболеет вообще".

Как писал OBOZREVATEL, в Израиле третьей дозой вакцины от коронавируса начали прививать взрослое население в возрасте от 30 лет. Врач из этой страны Борис Брыль объяснил, на какой эффект там рассчитывают.