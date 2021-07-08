Треть украинцев имеет иммунитет к COVID-19? Эпидемиолог развенчал миф

Информация о том, что якобы каждый третий украинец имеет иммунитет к коронавирусу, нуждается в научной проверке. Наличие антител к коронавирусу не означает наличие иммунитета.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "Я еще не ознакомился с этим исследованием, но думаю, что оно не является репрезентативным. Такие исследования должны быть опубликованы и подвержены оценке специалистов", – сказал он в контексте тематического исследования МОЗ.

Отвечая на вопрос о том, как можно пояснить огромное различие в официальной статистике заболеваемости коронавирусом, согласно которой им переболело порядка 2,2 млн граждан, и этими данными, медик заметил: "Это значит, что в Украине отсутствует система эпиднадзора, на которой можно основываться при принятии управленческих решений".

Видео дня

Александрин также назвал еще одну причину не доверять исследованиям. "Наличие титра антител не говорит о том, что у человека есть иммунитет. А как я понимаю, в этом исследовании определялся именно титр антител".

"Но даже если мы представим, что у 33% населения есть иммунитет, этого недостаточно для того, чтобы был создан коллективный иммунитет. Риски все еще огромные", – подытожил он.

Напомним, МОЗ совместно с Мировым банком и Украинским институтом социологических исследований имени А. Яременко замерял уровень антител к коронавирусу у украинцев. По результатам исследования 6 тысяч человек, антитела обнаружены у 33%.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждены более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране от COVID-19 умерло более 52 тысяч человек.