В Киеве от COVID-19 умерла украинская поэтесса: последние дни жизни провела в реанимации

В Киеве умерла 76-летняя украинская поэтесса Светлана Йовенко. Женщина скончалась в больнице в результате осложнений COVID-19 утром в воскресенье, 7 ноября.

Как сообщила в Facebook Любов Голота, писательница находилась в "коронавирусном" реанимационном отделении Городской клинической больнице Киева №10. У женщины остались дочь Иванна и внучка София.

Коллега Йовенко отметила, что поэтесса сделала очень многое на украинском литературном поприще.

"Огромная жалость перенимает по этому красивому, жизнелюбивому человеку, по ее улыбке, голосу, примечательному голубоглазому взгляду, вечерним звонкам, постоянному углублению в литературные и общественные события... Ее знали и любили университетские друзья, верные читатели, чернобыльцы", – написала Голота.

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Писательница рассказала, что Йовенко дебютировала в литературе в 16 лет. После этого ее имя всегда было на слуху у любителей поэзии. Она является автором многих сборников лирики, прозаических книг, литературных эссе и статей, воспоминаний.

Светлана Андреевна Йовенко родилась 20 сентября 1945 года в Киеве.

С красным дипломом окончила филологический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко и аспирантуру при кафедре славянской филологии.

Она была поэтессой и прозаиком, публицистом и переводчиком, Заслуженным работником культуры Украины. В 2010 году стала лауреатом премии им. Леонида Вышеславского "Планета поэта".

Йовенко работала заведующей отделом поэзии и критики журнала "Вітчизна".

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