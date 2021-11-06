Бывший нардеп Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса
Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса в субботу, 6 ноября. Ему было 88 лет.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Ранее мы писали о том, что состояние Звягильского очень тяжелое, он проходил лечение в одной из столичных больниц.
Политик ушел из жизни в Институте сердца Минздрава Украины.
Звягильский был народным депутатом Украины с первого по восьмой созыв. В 2019 году он впервые с 1990-го не баллотировался в парламент.
"Мощный был дядька! Глыба! Больше всего любил свой Донбасс и людей, с которыми там работал всю свою жизнь", – написал Мосийчук.
Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас это Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".
Ефим Звягильский был известным политиком как в родном городе, так и в Украине. Дважды как самый старший нардеп открывал первые заседания новоизбранной Рады в 2012 и 2014 годах.
Политик – один из соучредителей и бывший член "Партии регионов". В Раде восьмого созыва он был членом фракции "Оппозиционного блока".
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