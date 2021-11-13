Статистика COVID-19 в регионах Украины: какие области оказались в лидерах и в конце списка

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Пандемия коронавируса

В Киеве за 12 ноября выявили 1839 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего диагнозов "коронавирус" среди других регионов Украины за пятницу поставили в Днепропетровской области – 2219.

Далее идут Одесская (2066), Харьковская (1876) и Львовская (1243) области. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал Минздрава "Коронавірус_інфо". Отметим, что статистические данные с временно оккупированной АР Крым и части Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Меньше всего новых случаев COVID-19 – в Кировоградской (168), Херсонской областях (310).

Сколько новых больных прибавилось за 12 ноября:

  • г. Киев – 1839;

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  • Винницкая область – 887;

  • Волынская область – 642 ;

  • Днепропетровская область – 2219;

  • Донецкая область – 1010;

  • Житомирская область – 772;

  • Закарпатская область – 516;

  • Запорожская область – 920;

  • Ивано-Франковская область – 946;

  • Киевская область – 997;

  • Кировоградская область – 168;

  • Луганская область – 339;

  • Львовская область – 1243;

  • Николаевская область – 965;

  • Одесская область – 2066;

  • Полтавская область – 1124;

  • Ровенская область – 840;

  • Сумская область – 584;

  • Тернопольская область – 428;

  • Харьковская область – 1876;

  • Херсонская область – 310;

  • Хмельницкая область – 1015;

  • Черкасская область – 530;

  • Черновицкая область – 348;

  • Черниговская область – 988.

Всего за минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 23 572 человека, из них 1 622 – это дети, а еще 436 – медики. За пятницу, 12 ноября, умерли еще 695 инфицированных.

Статистика по COVID-19 (по состоянию на 13 ноября)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили работу нелегальной типографии, которая производила фальшивые результаты тестов на коронавирус и сертификаты вакцинации. Процесс курировал гражданин Болгарии.

А в Харькове схема с подделкой ПЦР-тестов действовала в одной из туристических фирм. Противоправной деятельностью занималась руководительница учреждения.

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