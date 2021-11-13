Статистика COVID-19 в регионах Украины: какие области оказались в лидерах и в конце списка

В Киеве за 12 ноября выявили 1839 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего диагнозов "коронавирус" среди других регионов Украины за пятницу поставили в Днепропетровской области – 2219.

Далее идут Одесская (2066), Харьковская (1876) и Львовская (1243) области. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал Минздрава "Коронавірус_інфо". Отметим, что статистические данные с временно оккупированной АР Крым и части Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Меньше всего новых случаев COVID-19 – в Кировоградской (168), Херсонской областях (310).

Сколько новых больных прибавилось за 12 ноября:

г. Киев – 1839;

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Винницкая область – 887;

Волынская область – 642 ;

Днепропетровская область – 2219;

Донецкая область – 1010;

Житомирская область – 772;

Закарпатская область – 516;

Запорожская область – 920;

Ивано-Франковская область – 946;

Киевская область – 997;

Кировоградская область – 168;

Луганская область – 339;

Львовская область – 1243;

Николаевская область – 965;

Одесская область – 2066;

Полтавская область – 1124;

Ровенская область – 840;

Сумская область – 584;

Тернопольская область – 428;

Харьковская область – 1876;

Херсонская область – 310;

Хмельницкая область – 1015;

Черкасская область – 530;

Черновицкая область – 348;

Черниговская область – 988.

Всего за минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 23 572 человека, из них 1 622 – это дети, а еще 436 – медики. За пятницу, 12 ноября, умерли еще 695 инфицированных.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили работу нелегальной типографии, которая производила фальшивые результаты тестов на коронавирус и сертификаты вакцинации. Процесс курировал гражданин Болгарии.

А в Харькове схема с подделкой ПЦР-тестов действовала в одной из туристических фирм. Противоправной деятельностью занималась руководительница учреждения.