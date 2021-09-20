США и ЕС упростят правила въезда для вакцинированных граждан: почему это важно для украинцев

США решили впервые более чем за год снять ограничения на поездки для лиц, полностью вакцинированных против COVID-19. Касается это граждан ЕС, а также – Украины, Великобритании, Китая, Индии.

Обновленные правила должны заработать уже в ноябре. О договоренности Соединенных Штатов и Европейского Союза в понедельник, 20 сентября, объявил глава группы реагирования Белого дома на пандемию коронавируса Джефф Зиентс, передает Politico.

По словам Зиентса, иностранным гражданам для въезда нужно будет иметь документальное доказательство иммунизации и отрицательный результат теста на COVID-19 (проведенный не ранее, чем за три дня до посадки в самолет).

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Центрам США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предстоит составить список препаратов, вакцинация которыми будет признана в Америке.

"Требуя, чтобы иностранные граждане прошли полную вакцинацию для полетов в Соединенные Штаты, и внедрив дополнительные строгие протоколы безопасности, мы защитим американцев здесь, дома, и повысим безопасность международных поездок", – заявил представитель Белого дома.

Планируется, что исключением из правил станут граждане, представляющие национальный интерес для США, которые получали индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.

Посол ЕС в США Ставрос Ламбриндис написал в Twitter, что вместе с коллегами "усердно работал над снятием запрета на путешествия в отношении европейцев".

Позже он отреагировал на новость о смягчении ограничений, написав: "Запрет на выезд снят!"

Добавим, что запрет на поездки в Америку был введен в марте 2020 года и продлен президентом Соединенных Штатов Джо Байденом после его инаугурации в январе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует: пандемия COVID-19 может закончиться весной 2022 года, однако вирус слишком непредсказуем.