США и ЕС упростят правила въезда для вакцинированных граждан: почему это важно для украинцев
США решили впервые более чем за год снять ограничения на поездки для лиц, полностью вакцинированных против COVID-19. Касается это граждан ЕС, а также – Украины, Великобритании, Китая, Индии.
Обновленные правила должны заработать уже в ноябре. О договоренности Соединенных Штатов и Европейского Союза в понедельник, 20 сентября, объявил глава группы реагирования Белого дома на пандемию коронавируса Джефф Зиентс, передает Politico.
По словам Зиентса, иностранным гражданам для въезда нужно будет иметь документальное доказательство иммунизации и отрицательный результат теста на COVID-19 (проведенный не ранее, чем за три дня до посадки в самолет).
Центрам США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предстоит составить список препаратов, вакцинация которыми будет признана в Америке.
"Требуя, чтобы иностранные граждане прошли полную вакцинацию для полетов в Соединенные Штаты, и внедрив дополнительные строгие протоколы безопасности, мы защитим американцев здесь, дома, и повысим безопасность международных поездок", – заявил представитель Белого дома.
Планируется, что исключением из правил станут граждане, представляющие национальный интерес для США, которые получали индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.
Посол ЕС в США Ставрос Ламбриндис написал в Twitter, что вместе с коллегами "усердно работал над снятием запрета на путешествия в отношении европейцев".
Позже он отреагировал на новость о смягчении ограничений, написав: "Запрет на выезд снят!"
Добавим, что запрет на поездки в Америку был введен в марте 2020 года и продлен президентом Соединенных Штатов Джо Байденом после его инаугурации в январе.
Как ранее писал OBOZREVATEL, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует: пандемия COVID-19 может закончиться весной 2022 года, однако вирус слишком непредсказуем.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.