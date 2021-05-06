США могут помочь Украине вакцинами от коронавируса, – Кулеба

Соединенные Штаты Америки могут помочь Украине, предоставив вакцины против коронавируса. Наше Министерство иностранных дел сотрудничает с американской стороной для того, чтобы это стало возможным.

Об этом в четверг, 6 мая, в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, раскрыв детали сегодняшней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что вопрос вакцин был поднят уже в первом телефонном разговоре с Блинкеном, который состоялся вскоре после его назначения на эту должность.

"Сохранение жизни украинцев – это тотальный абсолютный приоритет в повестке дня нашего общения с США. Мы работаем с американской администрацией. Уверяю, что по линии МИД эта работа ведется над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. У нас есть уже положительные сигналы о том, что такая помощь будет", – сказал министр.

Кулеба отметил, что сейчас ведутся переговоры, а о датах предстоящих поставок препаратов сообщат, когда они будут согласованы.

Напомним, 6 мая в Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. На встрече с Кулебой он заявил, что хочет подтвердить сильное партнерство между обеими странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 6 мая провел переговоры с Сайрусом Пунаваллом – владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире.