Состояние быстро ухудшалось: выяснились новые подробности смерти беременной от COVID-19 в роддоме Одессы

Заведующий роддомом Одесской областной больницы Игорь Рязанцев рассказал подробности смерти от коронавируса 29-летней беременной Анны Седуновой. Ее муж возложил вину на врачей.

Об этом сообщает 048.ua. Женщина была переведена из южненской больницы в областную клиническую 25 ноября. Но несмотря на проведенное лечение, состояние беременной ухудшалось.

По словам завроддомом, 28 ноября ее перевели на искусственную вентиляцию легких, а в ночь на 30 ноября произошли роды мертвого ребенка весом всего 0,85 кг.

Через шесть часов после родов, несмотря на реанимационные действия, женщина умерла от прогрессирующей полиорганной недостаточности.

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"Окончательные выводы будем делать только после получения заключения патологоанатома и изучения всей медицинской документации", – сказал Рязанцев.

Глава одесского областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева отметила, что этот случай не единственный в Одесской области – COVID-19 не смогли побороть 8 беременных женщин.

По ее словам, всем беременным предоставлялась информация по поводу вакцинации и как себя вести в этот период.

"Для меня это очень больно, потому что я каждую беременную знаю пофамильно. Не пренебрегайте тем, что вы беременны. Обратитесь к врачам, провакцинируйтесь", – призвала глава облздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж погибшей Александр Седунов считает, что к смерти Анны привела халатность врачей. Якобы она обращалась к докторам с жалобами на плохое самочувствие, но в госпитализации ей отказали.

Позже его супругу все же положили в больницу, а потом перевели в роддом, но женщина была в очень тяжелом состоянии: "одного легкого уже не было, а анализы превышали норму в 30 раз – довели до цитокинового шторма".

Седунов обратился к Офису президента, Офису генерального прокурора, СБУ, МВД c просьбой взять на контроль расследование смерти жены.