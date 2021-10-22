Смерти и тяжелое течение COVID-19 среди вакцинированных будет проверять спецкомиссия, – Ляшко

В Украине создадут специальную комиссию, которая будет расследовать смерти от коронавируса вакцинированных граждан. Также она будет рассматривать случаи тяжелого течения болезни у тех, кто получил прививку.

Так в стране рассчитывают выявлять поддельные документы о вакцинации от COVID-19, заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас очень сложно определить, какой процент госпитализированных украинцев имеет фальшивые COVID-документы, поэтому главному санитарному врачу было поручено создать спецкомиссию.

Она, как отметил Ляшко, будет рассматривать каждый такой случай отдельно и будет призвана разобраться, действительно ли была сделана прививка. Поскольку, как отметил глава Минздрава, это влияет "на доказательную базу того или иного имуно-биологического препарата".

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При этом министр не уточнил, когда комиссия будет создана и когда начнет работу.

Напомним, что с 21 октября в Украине будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-коду. Это будет происходить в местах массового скопления людей, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Достоверность медицинских документов будут проверять работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции.

За изготовление и сбыт фальшивок могут наказывать штрафом в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в реанимацию с коронавирусом попали сразу семь человек с поддельными сертификатами вакцинации. Они имели тяжелое течение болезни.