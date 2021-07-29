Ситуация с COVID-19 в Мьянме выйшла из-под контроля: может стать "суперраспространителем", – эксперт ООН
Мьянма рискует превратиться в "государство-суперраспространитель" COVID-19. Так, в стране наблюдается вспышка пандемии, вакцинация затормозила, а после военного переворота органы здравоохранения фактически не работают и не контролируют ситуацию.
Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс отметил: сложившиеся обстоятельства могут стать причиной роста COVID-статистики как по всей Юго-Восточной Азии, так и за пределами региона. Об этом Эндрюс рассказал в интервью The Guardian, которое было опубликовано 28 июля.
Спецдокладчик ООН подчеркнул, что реальная статистика распространения коронавируса в Мьянме неизвестна. Впрочем, даже официальные цифры показывают резкий рост уровня инфицирования и количества смертей.
"Мы знаем, что это скачок вверх. Это очень быстрый, тревожно быстрый рост", – подчеркнул он.
Все осложняется политической ситуацией. Так, врачи, которые были противниками пришедших к власти сил, вынуждены оказывать помощь пациентам втайне, поскольку могут подвергаться преследованиям.
Не проводится и тестирование граждан, даже государственные больницы практически не функционируют.
Показательно то, что контролируемые военными местные СМИ 27 июля объявили, что власти построят 10 новых крематориев на кладбищах в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, чтобы справиться с нагрузкой.
Военных в то же время обвиняют в изъятии запасов кислорода. Так, власти приказали поставщикам не продавать баллоны населению, утверждая, что люди якобы копят их.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как писал OBOZREVATEL, в Италии тем временем заявили, что почти 99% смертей от COVID-19 с февраля текущего года в стране припадают на пациентов, которые не были полностью вакцинированы (двумя дозами) против коронавируса. Кроме того, до заражения у них были серьезные проблемы со здоровьем.
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