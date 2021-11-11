Система показывает 4 прививки: украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификат из-за ошибки

В Украине появилась проблема с генерацией сертификата вакцинации против коронавирусной инфекции. В сети рассказали, что во время процесса система показывает, что человек получил четыре дозы вакцины вместо двух.

Об этом написала на своей странице в Facebook пользователь Анна Баздырева в среду, 10 ноября. Ситуация произошла с ее знакомым. Она также опубликовала фото с одного из специализированных приложений, на котором показано, что в графе "Вакцинация" стоит четыре отметки в разные даты – 06.07, 23.07, 04.08, 25.08.

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Баздырева предположила, что ему, возможно, внесли данные другого человека, а тот в свою очередь документально не имеет ни одной дозы вакцины. Вероятнее всего, ни один, ни второй, не могут получить сертификаты.

"По факту, к работе допущен быть не может, пользоваться благами цивилизации не может", – написала она.

В комментариях к посту пользователи писали, что такие случае уже были. "У меня тоже есть такие знакомые. Как с одной, так и с другой стороны", – сказано в комментарии.

Другой пользователь отметил, что проблему можно исправить, обратившись к семейному врачу и обновив данные в приложении Helsi.

"Нужно, что бы врач звонил в Helsi. Во всяком случае, у меня так решалась ситуация", – писали под постом.

Ранее директор департамента развития электронной системы здравоохранения Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Черныш отметил: если сертификат о вакцинации не генерируется в приложении Дія, данные о прививках могли быть внесены в базу с ошибкой. Это самая частая проблема.

В таком случае необходимо обратиться в пункт вакцинации или к врачу, если вы знаете, кто делал прививку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процедуру получения сертификата о вакцинации против коронавируса. Речь идет о сгенерировании документа в мобильном приложении Дія. Теперь для этого не нужна электронная подпись.