Штамм Йота: опасен ли новый тип коронавируса и в чем его особенность

Ученые исследовали штамм коронавируса Йота, обнаруженный в конце 2020 года в США. На сегодняшний день он циркулирует в 57 странах мира.

В частности, было установлено, что, хотя Йота менее опасен, чем "Дельта", он способен на 62-82% увеличить уровень смертности среди пожилых людей. В чем его особенность, рассказывает OBOZREVATEL.

Штамм Йота, или B.1.526, – одна из модификаций вируса SARS-CoV-2. Впервые он был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, а на сегодняшний день циркулирует в 57 странах мира. Наиболее распространен Йота в Соединенных Штатах; в Украине зараженных данной модификацией вируса зафиксировано не было.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внесли Йоту в список "вариантов, представляющих интерес" (и прямо не угрожающих системе здравоохранения).

Оттуда штамм имеет шанс попасть в список "вызывающих озабоченность", однако за полгода этого с Йотой так и не произошло.

Весной в Нью-Йорке и соседних штатах он проиграл штамму Альфа. К лету уже оба варианта уступили более заразной "Дельте".

По данным исследования, которое провели Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школа общественного здоровья Мейлмана при Колумбийском университете, Йота на 15-25% более заразен, чем предшествующие ему мутации.

Ученые также определили, что данный штамм повышает смертность среди пожилых людей на 60-82% (зависимо от возраста), но в то же время уступает в этом плане Альфе.

С прочими современными мутациями коронавируса сравнения не проводилось, поскольку на момент сбора данных для исследования они не были широко распространены в Нью-Йорке.

Кроме того, эксперименты в лабораториях показали умеренную устойчивость Йоты к антителам, вырабатываемыми иммунными клетками человека.

В природе существует тысячи штамов коронавируса, однако только шесть из них сегодня признаны "значимыми": Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Линия B.1.525 и Кластер 5. Первые четыре из этих мутаций ВОЗ внесла в список "вызывающих обеспокоенность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи выяснили, на сколько хватает вакцинации от коронавируса. Так, часть стран планируют вводить своим гражданамбустерную дозу вакцины от COVID-19.