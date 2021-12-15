Шмыгаль заявил о продлении адаптивного карантина в Украине: названы сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине будет продлен до 31 марта 2022 года. Следовательно, до этой даты в стране сохраняются обязательные карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Соответствующее заявление глава правительства сделал на заседании Кабинета Министров Украины, которое транслировалось в YouTube.

"Для того чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", – сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, это значит, что все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами и обязательным ношением масок остаются в силе как минимум на первый квартал следующего года.

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Также Шмыгаль добавил, что пока уровень вакцинации в Украине не достигнет 70%, необходимо будет продолжать придерживаться всех карантинных ограничений. По состоянию на 15 декабря чуть более 40% взрослого населения Украины вакцинировались от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заверили, что в Украине не будут ужесточать карантин на новогодне-рождественский период. В то же время призывали украинцев проводить праздники в узком кругу и позаботиться о прививках.

Напомним, что в начале декабря в стране ввели новые правила карантина. В первую очередь существенные изменения коснулись "желтой" зоны.