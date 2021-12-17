Шмыгаль рассказал, могут ли в Украине ввести локдаун из-за ситуации с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что высокий темп вакцинации населения страны от COVID-19 позволит не вводить очередной локдаун в Украине.

Глава правительства подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса вакцинация остается единственным способом избежать усиления карантинных ограничений. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украине от COVID-19 за неделю вакцинируют более одного миллиона человека. Также он напомнил, что в Украине прививку от коронавируса уже получили более 40% взрослого населения.

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Однако глава правительства добавил, что основные карантинные ограничения, такие как ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах, останутся с нами еще надолго.

Как сообщал OBOZREVATEL, адаптивный карантин в Украине будет продлен до 31 марта 2022 года. Следовательно, до этой даты в стране сохраняются обязательные карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заверили, что в Украине не будут ужесточать карантин на новогодне-рождественский период. В то же время призывали украинцев проводить праздники в узком кругу и позаботиться о прививках.