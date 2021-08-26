Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 25 августа, в России от коронавируса (COVID-19) умерло рекордное количество человек за весь период пандемии – 820. Прошлый рекорд был установлен 14 апреля – 819 умерших.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ. Больше всего пациентов умерло в Москве – 54 и Санкт-Петербурге – 38. В лидерах также оказался Краснодарский край – 34, Свердловская область – 33, Пермский край и Нижегородская область – по 28 и Воронежская область – 27.

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