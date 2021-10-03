Россия побила абсолютный рекорд по числу смертей от COVID-19 за неделю

В России за эту неделю с 24 сентября по 3 октября от коронавируса (COVID-19) умерло рекордное количество пациентов – 6018. Предыдущий рекорд смертности был установлен на прошлой неделе – 5682.

Об этом говорят официальные данные оперативного штаба РФ. К тому же в России зарегистрировали 25 769 случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало максимум с 2 января. Также за день в РФ от коронавирусной болезни умерло 890 россиян, что стало новым рекордом с начала пандемии в стране.

Всего в России зафиксировали 7 586 536 случаев инфицирования, от COVID-19 умерло 209 918 пациентов.

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По состоянию на воскресенье, 3 октября, коронавирусом во всем мире заразились более чем 235,4 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 352 006 новых инфицированных, умерли 5 710 пациентов. Украина оказалась на 9-м месте в мире по приросту заболевших (11 809) и на втором месте в Европе по количеству смертей за сутки (+203), обогнала нас только Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский силач Владимир Синеглазов скончался в возрасте 60 лет от последствий, вызванных коронавирусом.