Украина на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки. Хроника на 3 октября

София Закревская
София Закревская
Covid
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Украина на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки. Хроника на 3 октября

По состоянию на воскресенье, 3 октября, коронавирусом во всем мире заразились более чем 235,4 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 349 742 новых инфицированных, умерли 5 690 пациентов. Всего болезнь унесла жизни более 4,8 человек.

При этом выздоровели от COVID-19 более 212,2 млн человек. За сутки больше новых случаев заражения подтверждено в США (46,4 тыс.), Великобритании (30,3 тыс.) и Турции (27,9 тыс.).

Украина оказалась на 9-м месте в мире по приросту заболевших (11 809) и на втором месте в Европе по количеству смертей за сутки (+203), обогнала нас только Россия.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 447 222 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 56 649 пациентов умерли, а 2 261 924 человека выздоровели.

  • В Минздраве заявили, что уже в следующем году появится первая украинская вакцина от коронавируса. Когда она сойдет с линии, станет известно к концу текущего года.

  • В Харькове вновь открыли дополнительный ковидный госпиталь на базе "чернобыльской" больницы. В первый же день он заполнился тяжелыми пациентами, которым нужен кислород.

Главное за 3 октября:

  • В Великобритании медики и другой персонал, которые работают в домах престарелых, должны вакцинироваться до 11 ноября. В случае отказа им рекомендуют найти другую работу.

  • Врач-вирусолог Алла Мироненко считает, что медицинская маска – это не идеальное средство защиты от коронавируса. Намного эффективнее будет вакцинироваться, чтобы защититься от тяжелых последствий.

  • Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов заявил, что сотрудников школ, которые отказываются от вакцинации, не имея противопоказаний, нужно отстранять от работы.

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