Украина на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки. Хроника на 3 октября

По состоянию на воскресенье, 3 октября, коронавирусом во всем мире заразились более чем 235,4 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 349 742 новых инфицированных, умерли 5 690 пациентов. Всего болезнь унесла жизни более 4,8 человек.

При этом выздоровели от COVID-19 более 212,2 млн человек. За сутки больше новых случаев заражения подтверждено в США (46,4 тыс.), Великобритании (30,3 тыс.) и Турции (27,9 тыс.).

Украина оказалась на 9-м месте в мире по приросту заболевших (11 809) и на втором месте в Европе по количеству смертей за сутки (+203), обогнала нас только Россия.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 447 222 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 56 649 пациентов умерли, а 2 261 924 человека выздоровели.

В Минздраве заявили, что уже в следующем году появится первая украинская вакцина от коронавируса. Когда она сойдет с линии, станет известно к концу текущего года.

В Харькове вновь открыли дополнительный ковидный госпиталь на базе "чернобыльской" больницы. В первый же день он заполнился тяжелыми пациентами, которым нужен кислород.