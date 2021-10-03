Украина на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки. Хроника на 3 октября
По состоянию на воскресенье, 3 октября, коронавирусом во всем мире заразились более чем 235,4 млн человек. За минувшие сутки прибавилось 349 742 новых инфицированных, умерли 5 690 пациентов. Всего болезнь унесла жизни более 4,8 человек.
При этом выздоровели от COVID-19 более 212,2 млн человек. За сутки больше новых случаев заражения подтверждено в США (46,4 тыс.), Великобритании (30,3 тыс.) и Турции (27,9 тыс.).
Украина оказалась на 9-м месте в мире по приросту заболевших (11 809) и на втором месте в Европе по количеству смертей за сутки (+203), обогнала нас только Россия.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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