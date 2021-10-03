В Украине почти 8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 126 человек
В Украине за минувшие сутки, 2 октября, COVID-19 заразились 7 967 человек. Среди новых заболевших 822 ребенка и 88 медработников. С начала пандемии официально подтверждено 2 455 189 случаев коронавирусной инфекции.
От коронавируса в нашей стране умерли уже 56 775 человек (+126 за сутки), а выздороветь смогли 2 263 407 (+1 483 сутки). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. В больницы течение прошлого дня госпитализированы 3 300 пациентов с COVID-19.
За сутки в Украине протестировано:
методом ПЦР – 28 290 человек;
методом ИФА – 4 574 человека;
экспресс-тестами – 20 950 человек.
В течение субботы, 2 октября, в Украине сделали 52 990 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 28 800 граждан, а завершили иммунизацию 24 190 человек. Вакцинацию проводили 500 мобильных бригад, 1 706 пунктов и 385 центров прививки.
Всего в Украине уже полностью вакцинированы 5 755 315 человек, а первый укол получили 7 173 268 граждан.
За последние сутки больше новых случаев инфицирования выявлено в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Данные по заболеваемости в регионах за сутки:
Киев – 220 случаев;
Винницкая область – 117 случаев;
Волынская область – 170 случаев;
Днепропетровская область – 855 случаев;
Донецкая область – 402 случая;
Житомирская область – 363 случая;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 224 случая;
Ивано-Франковская область – 191 случай;
Киевская область – 147 случаев;
Кировоградская область – 73 случая;
Луганская область – 165 случаев;
Львовская область – 536 случаев;
Николаевская область – 348 случаев;
Одесская область – 571 случай;
Полтавская область – 73 случая;
Ривненская область – 131 случай;
Сумская область – 334 случая;
Тернопольская область – 360 случаев;
Харьковская область – 1073 случая;
Херсонская область – 347 случаев;
Хмельницкая область – 427 случаев;
Черкасская область – 165 случаев;
Черновицкая область – 462 случая;
Черниговская область – 191 случай.
Информация о ситуации с заболеваемостью на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове открыли дополнительную больницу для больных коронавирусом, уже в первые сутки она заполнилась тяжелыми пациентами.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.