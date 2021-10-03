В Украине почти 8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 126 человек

В Украине за минувшие сутки, 2 октября, COVID-19 заразились 7 967 человек. Среди новых заболевших 822 ребенка и 88 медработников. С начала пандемии официально подтверждено 2 455 189 случаев коронавирусной инфекции.

От коронавируса в нашей стране умерли уже 56 775 человек (+126 за сутки), а выздороветь смогли 2 263 407 (+1 483 сутки). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. В больницы течение прошлого дня госпитализированы 3 300 пациентов с COVID-19.

За сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР – 28 290 человек;

методом ИФА – 4 574 человека;

экспресс-тестами – 20 950 человек.

В течение субботы, 2 октября, в Украине сделали 52 990 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 28 800 граждан, а завершили иммунизацию 24 190 человек. Вакцинацию проводили 500 мобильных бригад, 1 706 пунктов и 385 центров прививки.

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Всего в Украине уже полностью вакцинированы 5 755 315 человек, а первый укол получили 7 173 268 граждан.

За последние сутки больше новых случаев инфицирования выявлено в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Данные по заболеваемости в регионах за сутки:

Киев – 220 случаев;

Винницкая область – 117 случаев;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 855 случаев;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 363 случая;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 224 случая;

Ивано-Франковская область – 191 случай;

Киевская область – 147 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 165 случаев;

Львовская область – 536 случаев;

Николаевская область – 348 случаев;

Одесская область – 571 случай;

Полтавская область – 73 случая;

Ривненская область – 131 случай;

Сумская область – 334 случая;

Тернопольская область – 360 случаев;

Харьковская область – 1073 случая;

Херсонская область – 347 случаев;

Хмельницкая область – 427 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черновицкая область – 462 случая;

Черниговская область – 191 случай.

Информация о ситуации с заболеваемостью на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове открыли дополнительную больницу для больных коронавирусом, уже в первые сутки она заполнилась тяжелыми пациентами.