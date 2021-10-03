В Украине почти 8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 126 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине почти 8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 126 человек

В Украине за минувшие сутки, 2 октября, COVID-19 заразились 7 967 человек. Среди новых заболевших 822 ребенка и 88 медработников. С начала пандемии официально подтверждено 2 455 189 случаев коронавирусной инфекции.

От коронавируса в нашей стране умерли уже 56 775 человек (+126 за сутки), а выздороветь смогли 2 263 407 (+1 483 сутки). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. В больницы течение прошлого дня госпитализированы 3 300 пациентов с COVID-19.

За сутки в Украине протестировано:

  • методом ПЦР – 28 290 человек;

  • методом ИФА – 4 574 человека;

  • экспресс-тестами – 20 950 человек.

В течение субботы, 2 октября, в Украине сделали 52 990 прививок против COVID-19. Первую дозу получили 28 800 граждан, а завершили иммунизацию 24 190 человек. Вакцинацию проводили 500 мобильных бригад, 1 706 пунктов и 385 центров прививки.

Видео дня

Всего в Украине уже полностью вакцинированы 5 755 315 человек, а первый укол получили 7 173 268 граждан.

За последние сутки больше новых случаев инфицирования выявлено в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Данные по заболеваемости в регионах за сутки:

  • Киев – 220 случаев;

  • Винницкая область – 117 случаев;

  • Волынская область – 170 случаев;

  • Днепропетровская область – 855 случаев;

  • Донецкая область – 402 случая;

  • Житомирская область – 363 случая;

  • Закарпатская область – 22 случая;

  • Запорожская область – 224 случая;

  • Ивано-Франковская область – 191 случай;

  • Киевская область – 147 случаев;

  • Кировоградская область – 73 случая;

  • Луганская область – 165 случаев;

  • Львовская область – 536 случаев;

  • Николаевская область – 348 случаев;

  • Одесская область – 571 случай;

  • Полтавская область – 73 случая;

  • Ривненская область – 131 случай;

  • Сумская область – 334 случая;

  • Тернопольская область – 360 случаев;

  • Харьковская область – 1073 случая;

  • Херсонская область – 347 случаев;

  • Хмельницкая область – 427 случаев;

  • Черкасская область – 165 случаев;

  • Черновицкая область – 462 случая;

  • Черниговская область – 191 случай.

Информация о ситуации с заболеваемостью на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.

Коронавирус в Украине.
Вакцинация от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове открыли дополнительную больницу для больных коронавирусом, уже в первые сутки она заполнилась тяжелыми пациентами.

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