Россия обновила рекорд по количеству смертей от СOVID-19 за сутки

В России в понедельник, 11 октября, установили новый рекорд по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. За сутки скончались 1015 зараженных.

Всего было зафиксировано 225 325 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Всего коронавирусом в России заболели 8 млн 060 тысяч 752 человека, из них 33 740 – за прошедшие сутки. Выздоровел 7 млн 040 тысяч 481 зараженный (+16 431 за сутки). Продолжают бороться с заболеванием 785 647 человек.

Отметим, что Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии. Предыдущий рекорд смертности от осложнений заболевания был установлен неделю назад – 12 октября.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подтвердили 538 смертей от осложнений после коронавируса. Это стало крупнейшим суточным показателем по летальным случаям с начала пандемии.