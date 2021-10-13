Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки: ситуация ухудшается

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
3,0 т.
В России рекорд смертности от коронавируса

В России во вторник, 12 октября, установили новый рекорд по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. За сутки скончались 984 человека.

Всего было зафиксировано 218 345 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения России (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Всего коронавирусом в РФ заболели 7 млн 832 тысячи 964 человека, из них 28 190 – за минувшие сутки. Выздоровели 6 млн 894 тысячи 285 зараженных (+20 706 за сутки). Продолжают бороться с заболеванием 720 334 человека.

Отметим, что Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии. Ситуация в стране продолжает ухудшаться.

Видео дня
Коронавирус в РФ.
Заболеваемость в регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве коронавирусом чаще и тяжелее начали болеть молодые люди до 40 лет и дети, сами проявления заражения стали сильнее. Ежедневно медучреждения принимают по три сотни новых пациентов, более 95% тех, кто попадает на больничную койку – невакцинированные.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
РоссияКоронавирус