Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки: ситуация ухудшается
В России во вторник, 12 октября, установили новый рекорд по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. За сутки скончались 984 человека.
Всего было зафиксировано 218 345 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения России (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Всего коронавирусом в РФ заболели 7 млн 832 тысячи 964 человека, из них 28 190 – за минувшие сутки. Выздоровели 6 млн 894 тысячи 285 зараженных (+20 706 за сутки). Продолжают бороться с заболеванием 720 334 человека.
Отметим, что Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии. Ситуация в стране продолжает ухудшаться.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве коронавирусом чаще и тяжелее начали болеть молодые люди до 40 лет и дети, сами проявления заражения стали сильнее. Ежедневно медучреждения принимают по три сотни новых пациентов, более 95% тех, кто попадает на больничную койку – невакцинированные.
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