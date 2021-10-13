Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки: ситуация ухудшается

В России во вторник, 12 октября, установили новый рекорд по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. За сутки скончались 984 человека.

Всего было зафиксировано 218 345 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения России (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Всего коронавирусом в РФ заболели 7 млн 832 тысячи 964 человека, из них 28 190 – за минувшие сутки. Выздоровели 6 млн 894 тысячи 285 зараженных (+20 706 за сутки). Продолжают бороться с заболеванием 720 334 человека.

Отметим, что Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии. Ситуация в стране продолжает ухудшаться.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве коронавирусом чаще и тяжелее начали болеть молодые люди до 40 лет и дети, сами проявления заражения стали сильнее. Ежедневно медучреждения принимают по три сотни новых пациентов, более 95% тех, кто попадает на больничную койку – невакцинированные.