Рекорды по числу смертей и переполненные больницы: NYT рассказал о коронавирусной катастрофе в Украине

В Украине, где накануне зафиксирована рекордная смертность от COVID-19, представители здравоохранения борются с двумя взаимосвязанными проблемами: распространенным скептицизмом относительно прививок от коронавируса и незаконными схемами продажи поддельных свидетельств о вакцинации. В то же время сама система здравоохранения страны испытывает серьезный стресс из-за переполненных ковидных отделений и нехватки врачей.

Об этом пишет The New York Times. "В Украине растет количество смертей от коронавируса, поскольку страна борется с поддельными сертификатами о вакцинации" – под таким заголовком вышла статья в одном из самых популярных американских изданий.

Распространение поддельных сертификатов о прививках в Украине, которая годами борется с коррупцией во многих сферах общественной жизни, грозит подорвать борьбу страны с вирусом, отмечает издание.

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"Проблема мошенничества настолько значительна, что президент Владимир Зеленский обсудил ее на встрече с министрами правительства и представителями правоохранительных органов на этой неделе", – говорится в статье.

Издание обратило внимание на то, что заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в своем заявлении в начале октября отметила, что правоохранители подозревают не менее 15 украинских больниц в выдаче поддельных справок за деньги.

Также отмечается, что украинские издания публиковали многочисленные сообщения о людях, которые не только получали ложные сертификаты, но и регистрировали их в государственной онлайн-базе данных, увеличивая официальные цифры о вакцинации.

"Неизвестно, сколько таких подделок было зарегистрировано. Но даже если считать эти цифры правдивыми, страна все еще имеет самый низкий уровень вакцинации в Европе. Лишь 15 процентов ее населения полностью привиты ", – отмечается в статье.

В публикации американского издания также описана кризисная ситуация с украинскими ковидными больницами, в которых закончились свободные кровати и не хватает врачей.

"Сейчас больницы в Украине заполнены на 65 процентов. В Херсоне закончились свободные кровати, и им пришлось перевозить пациентов в больницы в другие места. Мэр Одессы, третьего по величине города Украины, сказал, что тамошние медучреждения пытаются найти достаточно врачей", – говорится в материале.

Украина с населением около 44 миллионов за последнюю неделю регистрировала в среднем 14 348 случаев в день, но низкий уровень тестирования в стране означает, что фактическое количество новых инфицированных может быть значительно больше, отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС до конца недели может удалить Украину из списка COVID-безопасных стран.