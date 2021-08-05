Разведка США получила секретные данные о тысячах вирусов, которые исследовали в Уханьской лаборатории – CNN

Спецслужбы США получили данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в лаборатории китайского города Ухань. Именно там впервые обнаружили коронавирус.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что этот гигантский каталог информации содержит генетические чертежи, взятые из образцов вируса, которые изучали в Уханьской лаборатории. Эти данные могут стать ключом к раскрытию истинного происхождения коронавируса, если американцы смогут его расшифровать.

Спецслужбы США смогли получить информацию о 22 тысячах вирусов. Она была удалена китайскими властями из сети еще в сентябре 2019 года. Кроме этого Китай отказался передать неотфильтрованные данные о первых случаях COVID-19 в Ухане.

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Поэтому пока неизвестно, как и когда разведка США получила доступ к необходимой информации. Как отметил источник, компьютеры, участвующие в создании и обработке генетических данных вирусов такого типа, преимущественно подключены к внешним облачным серверам, что оставляет открытой возможность их взлома.

Сейчас полученный массив данных обрабатывают специалисты. Биологи надеются, что эта информация поможет ответить на вопрос, мог ли вирус перейти от животных к людям. По мнению источников, это может стать важным ключом для раскрытия действительного происхождения Covid-19 – произошла ли утечка вируса из лаборатории, или он передался людям от представителей дикой природы.

Американская разведка действует по указанию президента США Джо Байдена. В конце мая он дал ей задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему отчет.

В то же время спецслужбы США имеют серьезные проблемы с расшифровкой этих данных, поскольку вся информация написана на китайском языке со специальной лексикой.

Как сообщал OBOZREVATEL :

ранее, в США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса возникла вследствие утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.