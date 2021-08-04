Распространяется "как лесной пожар": врачи указали на главную опасность Дельта-штамма
Врачи назвали главной опасностью Дельта-штамма коронавируса его "необычайную" скорость передачи между людьми. Это способствует большему количеству пациентов, которые поступают в больницы в тяжелом состоянии.
Согласно отчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), штамм Дельта заразен как ветренная оспа и гораздо более заразен, чем простуда или грипп, пишет Reuters. Медики сравнили распространение варианта COVID-19 с лесным пожаром.
Исследования шотландских ученых показали, что штамм Дельта может вызывать более тяжелое течение заболевания. Кроме того, он вдвое увеличивает риск госпитализации. Работа исследователей в Китае показала, что вариант Дельта размножается намного быстрее и генерирует в организме в тысячу раз больше вируса по сравнению с исходным штаммом.
Отмечается, что пациенты, инфицированные штаммом Дельта, заболевают быстрее и иногда имеют более серьезные симптомы, чем зараженные, которых они лечили ранее во время пандемии. Особенно быстро вариант развивается в организме у непривитых от коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, японские ученые из Токийского университета назвали мутацию коронавируса Дельта наиболее патогенной среди всех остальных штаммов. Для этого они провели эксперимент с грызунами.
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